"Questione di giorni". Saman Abbas, svolta sul caso della 18enne scomparsa. La decisione (Di venerdì 14 gennaio 2022) Mesi di silenzio e di angoscia intorno a Saman Abbas. Mesi di ricerche, segnalazioni e piste poi risultate prive di fondamento. Secondo Adnkronos sono previsti per oggi, 14 gennaio, gli accertamenti tecnici irripetibili sul frammento osseo che potrebbe appartenere a Saman Abbas. Il ritrovamento di una parte di calotta cranica, è avvenuto il 3 novembre scorso nel Po, nel Comune di Boretto, a circa 20 km dal luogo dove sarebbe stata uccisa la giovane pachistana che si era opposta a un matrimonio combinato. I carabinieri di Reggio Emilia, che indagano sul caso di Saman Abbas, non trascurano nessun elemento per fare luce sulla vicenda ma al momento non ci sono certezze sul fatto che quel frammento appartenga alla ragazza. Non è la prima volta che il Po restituisce corpi ...

