PNRR, tutti gli investimenti in infrastrutture e mobilità al Sud: 33,8 mld (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ammontano a 33,8 miliardi di euro gli investimenti destinati alle regioni del Mezzogiorno sui 61,4 miliardi delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (Pnc) assegnati al Ministero delle infrastrutture e della mobilità Sostenibili (Mims). Lo rende noto lo stesso Ministero in una nota, spiegando che si tratta del 56% delle risorse allocabili territorialmente, una quota ben superiore al 40% da destinare al Sud prevista nel PNRR. “Se poi si considerano le sole risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, la quota per il Sud degli investimenti di competenza del Mims sale al 63%, segno della chiara volontà del Ministero di accelerare il recupero del divario territoriale in termini di ... Leggi su fmag (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ammontano a 33,8 miliardi di euro glidestinati alle regioni del Mezzogiorno sui 61,4 miliardi delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () e del Piano Nazionale Complementare (Pnc) assegnati al Ministero dellee dellaSostenibili (Mims). Lo rende noto lo stesso Ministero in una nota, spiegando che si tratta del 56% delle risorse allocabili territorialmente, una quota ben superiore al 40% da destinare al Sud prevista nel. “Se poi si considerano le sole risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, la quota per il Sud deglidi competenza del Mims sale al 63%, segno della chiara volontà del Ministero di accelerare il recupero del divario territoriale in termini di ...

