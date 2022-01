Moscati al via lo screening genetico delle cardiomiopatie aritmogene (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUn semplice prelievo di sangue per identificare eventuali alterazioni genetiche alla base delle principali cardiomiopatie aritmogene ereditarie e delle canalopatie. Grazie a una collaborazione tra l’Unità operativa di Cardiologia/Utic e il Laboratorio di Genetica Medica, l’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino è in grado di offrire un percorso diagnostico-terapeutico completo ai pazienti affetti da cardiomiopatie a rischio di aritmie e morte cardiaca improvvisa. Applicando le tecnologie di sequenziamento di ultima generazione (NGS, Next Generation Sequencing) è infatti possibile effettuare un’analisi genetica che non solo consente di identificare con più precisione il tipo di malattia alla base della cardiomiopatia e quindi di scegliere la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUn semplice prelievo di sangue per identificare eventuali alterazioni genetiche alla baseprincipaliereditarie ecanalopatie. Grazie a una collaborazione tra l’Unità operativa di Cardiologia/Utic e il Laboratorio di Genetica Medica, l’Azienda ospedaliera “San Giuseppe” di Avellino è in grado di offrire un percorso diagnostico-terapeutico completo ai pazienti affetti daa rischio di aritmie e morte cardiaca improvvisa. Applicando le tecnologie di sequenziamento di ultima generazione (NGS, Next Generation Sequencing) è infatti possibile effettuare un’analisi genetica che non solo consente di identificare con più precisione il tipo di malattia alla base della cardiomiopatia e quindi di scegliere la ...

Ultime Notizie dalla rete : Moscati via Vaccini, al via dosi ai bimbi fragili all'Ospedale San Giuseppe Moscati Dopo i pazienti fragili e le donne in gravidanza o che hanno partorito da poco, l'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha avviato anche la somministrazione dei vaccini ai bambini. E sono già 160 i minori di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la prima dose. Un'attività che sta ...

Lutto ad Avellino: è morto Modestino Iannaccone, l'elettrauto gentiluomo Modestino Iannaccone si è spento nella terapia intensiva dell'area covid del Moscati . 'Se ne va un pezzo di storia' commentano addolorati i commercianti di via Circumvallazione dove da sempre ...

