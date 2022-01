Mascherine rosa. Conestà (Mosap): «Ci si dovrebbe indignare per cose più serie. Indecoroso è far passare i colleghi per bimbi capricciosi» (Di venerdì 14 gennaio 2022) «Leggere che i poliziotti si siano ribellati al colore rosa per via delle Mascherine, è una notizia raccapricciante e che, a mio avviso, fa passare quello della Polizia come un ambiente chiuso mentalmente in cui vige mascolinità tossica. In realtà i problemi veri e seri del personale in uniforme, non riguardano il colore delle Mascherine ma ben altre criticità». A dichiararlo è Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap). «Anziché fomentare puerili polemiche, i sindacati dovrebbero scomodare la stampa e il Capo della Polizia per problemi ben più gravi, come la carenza di organico, mezzi, straordinari o colleghi che si sono ritrovati sospesi e senza stipendio dall’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale. ... Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 14 gennaio 2022) «Leggere che i poliziotti si siano ribellati al coloreper via delle, è una notizia raccapricciante e che, a mio avviso, faquello della Polizia come un ambiente chiuso mentalmente in cui vige mascolinità tossica. In realtà i problemi veri e seri del personale in uniforme, non riguardano il colore dellema ben altre criticità». A dichiararlo è Fabio, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (). «Anziché fomentare puerili polemiche, i sindacatiro scomodare la stampa e il Capo della Polizia per problemi ben più gravi, come la carenza di organico, mezzi, straordinari oche si sono ritrovati sospesi e senza stipendio dall’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale. ...

repubblica : Mascherine rosa ai poliziotti. 'Noi non le indossiamo, indecorose per la divisa' [di Alessandra Ziniti] - TizianaFerrario : Virilità confusa. Perché la #Polizia non vuole le #mascherinerosa? Quali stereotipi nasconde tale reazione? Il mio… - ilpost : Uno dei principali sindacati della polizia, il Sindacato Autonomo di Polizia, particolarmente di destra, ha inviato… - terzocassetto : - Caserma Diaz - Aldrovandi - Uva - Magherini - Stupro di San Basilio - Abuso di potere - Valutare la dignità con… - ste_pax : RT @stocazzzzzo: vabe dai grazie alle mascherine rosa da oggi potró riconoscere i poliziotti in borghese che mi seguono di nascosto -