Jessica Selassié | Alessandro sparla con Sophie | “È pazza! Se io ci sto lei viene con me davanti a te”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Continua il quasi triangolo traCodegoni,Basciano e. In realtà la principessa da diverse settimane ha messo in chiaro di non essere più interessata all’ex tentatore, ma lui non è così convinto. Il bel ligure infatti è certo che la coinquilina abbia una cotta per lui e ieri sera l’ha confidato alla sua partner. “Lei si approfitta del fatto che tu sei molto paziente e fai finta di nulla. Però tu devi capire bene una cosa. Ti dico al 100% se io le do modo, lei ci sta anchea tecon me e se ne frega altamente dei tuoi sentimenti. Dai è vero e devi fidarti di quello che ti dico. Lei con me va oltre l’amicizia e lo scherzo. E ti dirò che non dà lo stesso valore che dai tu alla vostra amicizia, non si cura. Guarda che non sono uno scemotto, se ...