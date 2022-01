Io | la pandemia | gli hipster e Francesca Michielin che dirige l’orchestra a Sanremo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Notoriamente non ne becco una. E immancabilmente arriva sempre qualcuno a farmelo notare, con puntiglio, pignoleria e anche quella immancabile dose di vena polemica che caratterizza così tanto questi tempi anomali. Notoriamente non ne becco una perché non ho la capacità di capire cosa piace alla gente comune, quella che determina, in parte, il successo o meno di una canzone, un artista, quel che è. Non so capire dove gira il fumo, spesso non lo capisco neanche quando ormai il fumo si è tramutato in nebbia, avvolgendo tutto, e a dirla tutta vivo bene così. Non scommetto, non gioco in borsa, non faccio profezie, non è necessario che io sappia capire in anticipo quel che sta per succedere. Del resto non è il successo che mi interessa, almeno non quando parlo di critica musicale, non è del pubblico che mi occupo, ma delle opere artistiche, opere artistiche che per loro natura spesso non ...