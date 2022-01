Infortunio Ospina: i tempi di recupero e quante partite salterà! (Di venerdì 14 gennaio 2022) Infortunio Ospina – L’edizione odierna de Il Mattino dedica spazio all’Infortunio rimediato da David Ospina nella sfida valevole per l’accesso ai quarti di finale contro la Fiorentina persa dal Napoli per 2-5. Il portiere colombiano è uscito anzitempo dal terreno di gioco a causa di un risentimento muscolare accusato al polpaccio sinistro: i tempi di recupero, per lui, sono stimati in due settimane. Photo: Getty Images – Ospina Salterà quindi la sfida con il Bologna ed il derby con la Salernitana, a rischio anche la sua convocazione in Nazionale negli incontri previsti al termine del mese per la qualificazione al mondiale. Al suo posto, Luciano Spalletti, schiererà Alex Meret, di ritorno dallo stop dovuto al COVID-19 e già ieri subentrato all’estremo ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 gennaio 2022)– L’edizione odierna de Il Mattino dedica spazio all’rimediato da Davidnella sfida valevole per l’accesso ai quarti di finale contro la Fiorentina persa dal Napoli per 2-5. Il portiere colombiano è uscito anzitempo dal terreno di gioco a causa di un risentimento muscolare accusato al polpaccio sinistro: idi, per lui, sono stimati in due settimane. Photo: Getty Images –Salterà quindi la sfida con il Bologna ed il derby con la Salernitana, a rischio anche la sua convocazione in Nazionale negli incontri previsti al termine del mese per la qualificazione al mondiale. Al suo posto, Luciano Spalletti, schiererà Alex Meret, di ritorno dallo stop dovuto al COVID-19 e già ieri subentrato all’estremo ...

