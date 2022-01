Eventi a Napoli 15-16 gennaio | Stefano Di Battista e Nicky Nicolai al Trianon Viviani

Advertising

InNotizia : Nell’ambito degli eventi culturali di gennaio promossi dal Comune di Napoli con il contributo della Città Metropoli… - gazzettanapoli : Il benessere di un’organizzazione nasce dallo spirito di squadra: questo principio rientra nella programmazione str… - EdoardoBarra : Napoli Fiorentina... Con tutti i limiti determinati da eventi quali infortuni, covid, coppa d'Africa... Comunque la… - lightmoon972 : RT @NapoliDaVivere: Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 14 al 16 gennaio 2022 - NapoliDaVivere : Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 14 al 16 gennaio 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Eventi Napoli

Napoli da Vivere

...Festival c/o Piazza Ariostea Dal 5 al 7 agosto 2022 - San Pancrazio Salentino (BR) @ Forum...Torre del Lago (LU) @ Gran Teatro all'Aperto "Giacomo Puccini" Dal 27 al 30 ottobre 2022 "@......7 milioni di vaccinazioni 100avversi seri e 11 di miocardite' Intanto nel capoluogo campano, alla scuola "Piscicelli". alcuni bambini hanno già ricevuto la dose. Il personale della Asl...Vivienne Westwood e Juergen Teller scelgono Napoli per scattare foto per la nuova campagna di moda Primavera/Estate 2022.Dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia, e forte del record di visitatori raggiunto nel 2019, il festival di fumetti più importante del Mezzogiorno scalda i motori e si prepara per una nuova ediz ...