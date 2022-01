È morta la bimba di 3 anni precipitata ieri notte dal quarto piano di un palazzo in centro a Torino (Di venerdì 14 gennaio 2022) È precipitata dal quarto piano di un palazzo nel pieno centro di Torino, in via Milano, intorno alle 22 di ieri sera. Fatima, una bambina di tre anni, è morta questa mattina all’Ospedale Regina Margherita dopo che i neurochirurghi hanno lavorato tutta la notte per cercare di salvarla. Nonostante l’intervento sia riuscito, la piccola è morta per le gravi lesioni multiple al torace e al cranio derivanti dall’impatto. Sua mamma, una donna italiana di 41 anni, e il suo compagno marocchino di 33 anni che – secondo le prime informazioni raccolte da Repubblica – ieri sera era ubriaco, sono stati ascoltati tutta la notte in questura dagli ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Èdaldi unnel pienodi, in via Milano, intorno alle 22 disera. Fatima, una bambina di tre, èquesta mattina all’Ospedale Regina Margherita dopo che i neurochirurghi hanno lavorato tutta laper cercare di salvarla. Nonostante l’intervento sia riuscito, la piccola èper le gravi lesioni multiple al torace e al cranio derivanti dall’impatto. Sua mamma, una donna italiana di 41, e il suo compagno marocchino di 33che – secondo le prime informazioni raccolte da Repubblica –sera era ubriaco, sono stati ascoltati tutta lain questura dagli ...

Advertising

Agenpress : Torino. Morta la bimba di tre anni che ieri sera è caduta dal quarto piano. Nella notte l'intervento al cervello… - Corriere : È morta la bimba di 3 anni caduta dal quarto piano in via Milano: mamma e compagno in Questura - Adnkronos : Torino, è morta la bimba di tre anni caduta dal balcone. #ultimora - infoitinterno : Torino, bimba di 3 anni cade dal quarto piano: è morta. Indaga la polizia - infoitinterno : Morta la bimba di tre anni caduta dal quarto piano in via Milano. Madre e compagno sentiti in questura -