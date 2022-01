Dino Zoff | “Ricordo la vergogna una volta che siamo usciti da un locale mentre la gente andava a lavorare”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Sette, il settimanale del venerdì del Corriere della Sera, ha pubblicato oggi una bellissima intervista al miticodove ripercorre la sua carriera e analizza il momento attuale del nostro calcio. Di seguito uno stralcio in versione “storica” … Paolo Rossi, andatosene un anno fa, troppo presto, è stato un simbolo: piccolo, con un tisico normalissimo, eppure capace dl arrivare in cima al mondo. Quanto manca oggi Pablito? «Moltissimo. Manca iI suo sorriso, la sua semplicità. Riusciva a non prendersi sul serio, nemmeno nei momenti più importanti, quando era al centro di tutto. Paolo era un ragazzo buonissimo, simpatico e sveglio. Era un amicone, una persona davvero piacevole, corretta ed educata, oltre che un campione. Ci manca, eccome se ci manca». Anche il talento di Pablito era nato all’oratorio, a Prato. Lei cheha ...

Parla così della corsa per il titolo l'ex capitano dell'Italia campione del mondo a Spagna '82,, all'Adnkronos, dopo il successo dei nerazzurri nella 34esima edizione della Supercoppa ...PRONOSTICO INTER JUVENTUS: SUPERCOPPA, IL PUNTO DIInter Juventus , il derby d'Italia, vale questa sera - giovedì 13 gennaio - per la Supercoppa Italiana 2021 : le due squadre si affrontano a San Siro a partire dalle ore 21:00, e per la ...Roma, 13 gen. "La vittoria in Supercoppa dà ancora di più il senso della forza di questa Inter che, come da pronostico, è in vetta alla classifica e accreditata ...Roma, 13 gen. Adnkronos) – "La sfida di Supercoppa italiana è stata una partita combattuta decisa da quel gol finale di Alexis Sanchez al 120', una bella partita. L'Inter non ha rubato niente anzi, ha ...