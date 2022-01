David Sassoli | chi sono i figli Livia e Giulio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 14 gennaio 2022)i duedi, giornalista per anni ai vertici del Tg1 diventato presidente del Parlamento europeo nel 2019. Nella loro storia c’è il dramma della prematura scomparsa del padre, figura di punta nel campo del giornalismo e della politica in Europa. Nonostante la grande carriera e la notorietà del padre, di loro e del percorso che li riguarda da vicino non si hanno informazioni. Alcune cose, però,emerse relativamente alla loro famiglia, sempre unita e riservata, al riparo dalle luci della ribalta… Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo chenati dall’unione tra il giornalista ...