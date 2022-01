Covid, 8 decessi a causa del virus oggi in Abruzzo e 3570 nuovi positivi (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'Aquila - Sono 3570 (di età compresa tra 2 mesi e 100 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 159002. Dei positivi odierni, 2225 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi (di età compresa tra 71 e 96 anni, 2 residenti in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Teramo e 1 residente fuori regione) e sale a 2689. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 93386 dimessi/guariti (+1382 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'Aquila - Sono(di età compresa tra 2 mesi e 100 anni) icasialregistratiin, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 159002. Deiodierni, 2225 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8casi (di età compresa tra 71 e 96 anni, 2 residenti in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Teramo e 1 residente fuori regione) e sale a 2689. Nel numero dei casisono compresi anche 93386 dimessi/guariti (+1382 rispetto a ieri). Gli attualmentein(calcolati sottraendo al totale dei, ...

