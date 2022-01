Cosa c’è di vero: 25 Tesla sarebbero state violate e controllate totalmente da remoto secondo un Haker, ecco la vicenda (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un diciannovenne tedesco, imprenditore nel settore della cybersicurezza, ha affermato sul proprio profilo Twitter di aver ottenuto il controllo da remoto di più di 25 auto di marca Tesla. L’affermazione però non è sostenuta da alcuna prova. Esiste un fondo di verità o è solo un modo per far parlare di sè? secondo le parole del giovane imprenditore tedesco, sarebbe possibile ottenere il controllo di funzioni dell’auto da remoto – ComputerMagazine.itQuesta vicenda inizia con un post su Twitter; il diciannovenne David Colombo, imprenditore tedesco nel settore della cybersicurezza, afferma di avere il pieno controllo di auto Tesla altrui in tutto il mondo. Il posto ovviamente ottiene subito moltissime visualizzazioni e risposte, tra scetticismo e preoccupazione. Nei post ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un diciannovenne tedesco, imprenditore nel settore della cybersicurezza, ha affermato sul proprio profilo Twitter di aver ottenuto il controllo dadi più di 25 auto di marca. L’affermazione però non è sostenuta da alcuna prova. Esiste un fondo di verità o è solo un modo per far parlare di sè?le parole del giovane imprenditore tedesco, sarebbe possibile ottenere il controllo di funzioni dell’auto da– ComputerMagazine.itQuestainizia con un post su Twitter; il diciannovenne David Colombo, imprenditore tedesco nel settore della cybersicurezza, afferma di avere il pieno controllo di autoaltrui in tutto il mondo. Il posto ovviamente ottiene subito moltissime visualizzazioni e risposte, tra scetticismo e preoccupazione. Nei post ...

