Calcio: Messi in recupero dal Covid, forfait contro il Brest (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lionel Messi, in fase di recupero dopo aver contratto il Covid durante le vacanze natalizie trascorse in Argentina, non andrà in campo contro il Brest, domani sera, nella 21/a giornata di Ligue 1.

