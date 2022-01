Bomba choc di Giacomo Urtis: “Andavo a letto con Fabrizio Corona e la moglie ci guardava” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Io a letto con lui e la moglie guardava, poi io guardavo loro due”. Il racconto di Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip suol rapporto a tre con un noto personaggio del mondo dello spettacolo e consorte ha inevitabilmente sollecitato una caccia al nome. In cima alla lista degli indiziati, da subito, ci è finito Fabrizio Corona, che risponde alla perfezione all’identikit riportato da Urtis a Sophie Codegoni, con il dettaglio dei precedenti in carcere che lascia poco spazio alle interpretazioni. La conferma di Corona sulla dichiarazione di Urtis A distanza di poche ore è stato lo stesso Corona a confermare, in un certo senso, le ricostruzioni che portavano a lui. A una foto pubblicata su Instagram ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Io acon lui e la, poi io guardavo loro due”. Il racconto dial Grande Fratello Vip suol rapporto a tre con un noto personaggio del mondo dello spettacolo e consorte ha inevitabilmente sollecitato una caccia al nome. In cima alla lista degli indiziati, da subito, ci è finito, che risponde alla perfezione all’identikit riportato daa Sophie Codegoni, con il dettaglio dei precedenti in carcere che lascia poco spazio alle interpretazioni. La conferma disulla dichiarazione diA distanza di poche ore è stato lo stessoa confermare, in un certo senso, le ricostruzioni che portavano a lui. A una foto pubblicata su Instagram ...

