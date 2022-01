Anomalie con app Intesa Sanpaolo: problemi con elenco movimenti (Di venerdì 14 gennaio 2022) Vi confermo alcune Anomalie in corso con app Intesa Sanpaolo nel corso delle ultime ore. Nessun down o disservizio diffuso, lo premetto, a differenza di quanto riportato alcune settimane fa, quando effettivamente la suddetta applicazione non consentiva neppure l’accesso alla propria area utente. Cerchiamo di mettere a fuoco il malfunzionamento di oggi 14 gennaio, in modo da contestualizzare al meglio il tutto, dopo aver effettuato alcuni check all’interno del programma poco fa. Potenziali problemi con app Intesa Sanpaolo con elenco movimenti Approfondendo la storia, vi posso confermare che in alcuni momenti, all’interno dell’app Intesa Sanpaolo, risulti praticamente impossibile prendere nota dei recenti ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Vi confermo alcunein corso con appnel corso delle ultime ore. Nessun down o disservizio diffuso, lo premetto, a differenza di quanto riportato alcune settimane fa, quando effettivamente la suddetta applicazione non consentiva neppure l’accesso alla propria area utente. Cerchiamo di mettere a fuoco il malfunzionamento di oggi 14 gennaio, in modo da contestualizzare al meglio il tutto, dopo aver effettuato alcuni check all’interno del programma poco fa. Potenzialicon appconApprofondendo la storia, vi posso confermare che in alcuni momenti, all’interno dell’app, risulti praticamente impossibile prendere nota dei recenti ...

Advertising

GavinoPala1 : @vanabeau ci servirebbe un trattato per raccontare le anomalie dell'm5s. nel programma dei 5stelle ci sono molte af… - iconaclima : ??Buone notizie: nel #weekend il sole sarà protagonista. Le temperature saranno più miti, con anomalie più evidenti… - tecnosoft_srl : Vorresti ricevere allarmi remoti in un sistema di monitoraggio? Vorresti che un sistema possa gestire le reperibili… - ProfCampagna : RT @LuciaLibri: Telmo Pievani torna in libreria con il saggio “Serendipity. L’inatteso nella scienza” (@CortinaEditore) su contingenza, err… - emanuelebellato : RT @LuciaLibri: Telmo Pievani torna in libreria con il saggio “Serendipity. L’inatteso nella scienza” (@CortinaEditore) su contingenza, err… -