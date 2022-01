Amadeus, il dj che riscopre tamarri e discomusic. Le pagelle di Sanremo 2022 in anteprima (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il settantaduesimo Festival di Sanremo inizia nel segno dei tamarri e della discomusic tanto cara ad Amadeus. Il direttore artistico della kermesse - rigorosamente con la mascherina FFP2 - presenta in anteprima a giornalisti e critici musicali le canzoni in gara, si lascia trasportare, veste i panni del disc jockey e accenna qualche balletto durante gli ascolti collettivi. Mascherine a parte, questo è evidentemente un Sanremo che cerca la giusta dose di leggerezza per lasciarsi alle spalle il fantasma dell’Ariston vuoto dello scorso anno. La pandemia è ancora un tabù che latita dai testi delle canzoni in gara. Trionfa lo stile “tamarro” dei giovanissimi e la voglia di ballare, anche se non sarà facile, di Rettore e Dargen D’Amico. I guizzi migliori sono però di Morandi, La ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il settantaduesimo Festival diinizia nel segno deie dellatanto cara ad. Il direttore artistico della kermesse - rigorosamente con la mascherina FFP2 - presenta ina giornalisti e critici musicali le canzoni in gara, si lascia trasportare, veste i panni del disc jockey e accenna qualche balletto durante gli ascolti collettivi. Mascherine a parte, questo è evidentemente unche cerca la giusta dose di leggerezza per lasciarsi alle spalle il fantasma dell’Ariston vuoto dello scorso anno. La pandemia è ancora un tabù che latita dai testi delle canzoni in gara. Trionfa lo stile “tamarro” dei giovanissimi e la voglia di ballare, anche se non sarà facile, di Rettore e Dargen D’Amico. I guizzi migliori sono però di Morandi, La ...

IlContiAndrea : La Rai comunica che Amadeus durante l'edizione delle 20 del #Tg1 svelerà le 5 co-conduttici di #Sanremo2022. Si sco… - HayleyT_Jackson : RT @aleferaz: cesare cremonini a casa di amadeus che gli chiede i tortellini per colazione SANREMO NON È REALE SEMPLICEMENTE THE MOST WONDE… - Notoriouslebon : RT @CinziaBancone: Il figlio di Amadeus in prima fila non vede l'ora di tornare in hotel a guardarsi gli youtuber che fanno le scorregge #S… - itsanavl : RT @MariaclaraPra: Amadeus:Volevo fortemente Mahmood e Blanco a Sanremo,ero andato da loro singolarmente,poi sono arrivati e hanno detto ‘v… - infoitcultura : SANREMO 2022/ “Amadeus? Uno che ci fa, giocando sul fatto che sembra uno che ci è' -