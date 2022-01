Uomini e Donne, Biagio fuori di sé: "Vengo sempre massacrato" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Biagio Di Maro anche oggi è stato protagonista della nuova puntata di "Uomini e Donne". Il cavaliere napoletano del trono over ha perso il controllo, non appena la dama Elena, nonostante lui le abbia dato l'esclusiva, si è detta disposta a conoscere un altro uomo. Biagio, preso dalla rabbia, si è sfogato con queste parole, dopo aver ricevuto l'ennesima critica da parte di Tina Cipollari: "Vengo sempre massacrato da tutti". Biagio Di Maro ha ribadito a "Uomini e Donne" di avere un forte interesse per Elena. Quest'ultima, quando il discusso cavaliere del trono over si è detto sicuro che lei non avrebbe mai accettato il numero di un altro uomo, ci ha tenuto a chiarire la sua posizione con queste parole: "Ti ho risposto ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 13 gennaio 2022)Di Maro anche oggi è stato protagonista della nuova puntata di "". Il cavaliere napoletano del trono over ha perso il controllo, non appena la dama Elena, nonostante lui le abbia dato l'esclusiva, si è detta disposta a conoscere un altro uomo., preso dalla rabbia, si è sfogato con queste parole, dopo aver ricevuto l'ennesima critica da parte di Tina Cipollari: "da tutti".Di Maro ha ribadito a "" di avere un forte interesse per Elena. Quest'ultima, quando il discusso cavaliere del trono over si è detto sicuro che lei non avrebbe mai accettato il numero di un altro uomo, ci ha tenuto a chiarire la sua posizione con queste parole: "Ti ho risposto ...

