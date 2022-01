Stella Rossa, colpo all’italiana: arriva Piccini dal Valencia (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Stella Rossa ha chiuso l’acquisto di Piccini dal Valencia Cristiano Piccini ricomincia dalla Serbia, dopo l’esperienze sfortunate al Valencia e all’Atalanta. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, la Stella Rossa ha raggiunto l’accordo con il calciatore che a giugno si sarebbe liberato a zero dal club spagnolo. Piccini ha già lasciato il centro sportivo Valenciano e tra poco si accaserà alla corte di Stankovic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Laha chiuso l’acquisto didalCristianoricomincia dalla Serbia, dopo l’esperienze sfortunate ale all’Atalanta. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, laha raggiunto l’accordo con il calciatore che a giugno si sarebbe liberato a zero dal club spagnolo.ha già lasciato il centro sportivono e tra poco si accaserà alla corte di Stankovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

