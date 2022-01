Sassoli, funerali di Stato venerdì a Roma con von der Leyen e Michel. Oggi camera ardente in Campidoglio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il presidente del Parlamento Ue David Sassoli avrà i funerali di Stato e sarà omaggiato dalle più alte cariche italiane ed europee. La commozione trasversale per la prematura... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il presidente del Parlamento Ue Davidavrà idie sarà omaggiato dalle più alte cariche italiane ed europee. La commozione trasversale per la prematura...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sassoli, sta per iniziare il consiglio ministri per i funerali di Stato. Le esequie sono in programma venerdì, doma… - Agenzia_Ansa : Una riunione del Consiglio dei ministri è in programma domani alle 12.00 e dovrebbe deliberare i funerali di Stato… - Agenzia_Ansa : I funerali del presidente del Parlamento europeo David Sassoli si svolgeranno venerdì alle 12 nella chiesa di Santa… - dodicinove : RT @DelpapaMax: Funerali di stato a Sassoli 'perché era europeista'. Invece chi è contro UE merita di morire? Chi lo fa lo sciacallaggio? - antociasca : RT @catlatorre: Sono stati concessi i funerali di Stato all'ex Presidente dell'Europarlamento, David Sassoli, scomparso ieri. Mi sembra un… -