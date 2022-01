Sassoli: Draghi domani ai funerali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, domani, alle ore 12, parteciperà alle esequie di Stato del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, che si terranno a Roma presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri (Piazza Repubblica). Lo conferma Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Mario, alle ore 12, parteciperà alle esequie di Stato del Presidente del Parlamento europeo David, che si terranno a Roma presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri (Piazza Repubblica). Lo conferma Palazzo Chigi.

Advertising

elenabonetti : Il Presidente Draghi ci ha riunito in Cdm per deliberare sulle esequie di Stato per il Presidente Sassoli, venerdì… - Agenzia_Ansa : Il presidente del Parlamento Ue Sassoli avrà i funerali di Stato e sarà omaggiato dalle più alte cariche italiane e… - giusmo1 : Addio a Sassoli, il ricordo di Draghi alla Camera: 'Ora tocca a noi difendere valori in cui credeva' - TV7Benevento : Sassoli: Draghi domani ai funerali... - BolognaFiere : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente del Parlamento Ue Sassoli avrà i funerali di Stato e sarà omaggiato dalle più alte cariche italiane ed euro… -