Quirinale: Salvini, 'Mattarella bis mancanza rispetto per Capo Stato' (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Il Presidente Mattarella ha ripetuto decine di volte che il suo mandato era arrivato a scadenza e quindi la Costituzione prevede che ci sia una nuova nomina. Quindi mi sembra mancanza di rispetto nei confronti del Presidente Mattarella andare contro le sue stesse indicazioni", parlando di una sua rielezione. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite del Tg 4.

