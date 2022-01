Plastica addio: ecco cosa fare e le multe dopo il 14 gennaio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Vediamo insieme che cosa dobbiamo fare a partire dal 14 gennaio in poi per quanto riguarda la Plastica, dato che c’è il suo addio! Come abbiamo anticipato, tra qualche giorno la Plastica, intesa come piatti e posate, verrà messa al bando. Quindi vediamo insieme come ci dobbiamo comportare per evitare di ricevere copiose multe che pottrebberro arrivare. Come vi abbiamo detto ad inizio articolo la data indicata per la messa al bando di alcuni articoli è 14 gennaio. LEGGI ANCHE —> Lattine: ecco a cosa serve veramente la linguetta, non immagini! Mancano davvero pochissimi giorni a questa rivoluzione green nella nostra bella penisola italica. Plastica: ecco le ... Leggi su formatonews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Vediamo insieme chedobbiamoa partire dal 14in poi per quanto riguarda la, dato che c’è il suo! Come abbiamo anticipato, tra qualche giorno la, intesa come piatti e posate, verrà messa al bando. Quindi vediamo insieme come ci dobbiamo comportare per evitare di ricevere copioseche pottrebberro arrivare. Come vi abbiamo detto ad inizio articolo la data indicata per la messa al bando di alcuni articoli è 14. LEGGI ANCHE —> Lattine:serve veramente la linguetta, non immagini! Mancano davvero pochissimi giorni a questa rivoluzione green nella nostra bella penisola italica.le ...

