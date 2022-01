Ostia Clan Spada | è mafia | lo dice la Cassazione

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Che si trattasse dilo sapevano tutti, ma adesso c’è la conferma della: ilè stato riconosciuto come associazione a delinquere di stampo mafioso. A stabilirlo questo pomeriggio i giudici della prima sezione penale della Suprema Corte al termine del maxi processo che vedeva imputati gli appartenenti alche da anni aveva in pugnoe gran parte del suo entroterra. E’ stata quindi accolta la richiesta del sostituto procuratore generale Luigi Birritteri. E’ anche stato disposto un nuovo processo d’Appello per l’omicidio di Giovanni Galleoni detto ‘Baficchio’ e di Francesco Antonini detto ‘Sorcanera’, entrambi facenti parte di unrivale a quello degli, avvenuto il 22 novembre del 2011 nel centro di ...

