Napoli disastroso, un dato lascia di stucco: non accadeva da 14 anni (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il match di Coppa Italia, con conseguente eliminazione, è ormai andato in archivio. Gli azzurri sono stati sconfitti per 2-5 dalla Fiorentina che affronterà l’Atalanta ai quarti di finale. Questa sera, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, SportMediaset ha proposto numerose statistiche relative agli azzurri. Napoli Fiorentina Di seguito quanto evidenziato: Il Napoli ha perso la prima partita stagionale giocata in Coppa Italia per la prima volta da dicembre 2012. In quel caso terminò 1-2 per il Bologna. Da allora i partenopei avevano sempre passato il turno nelle successive otto occasioni. Il Napoli non subiva cinque reti in una singola partita dal 2008 contro il Milan. In Coppa Italia questo non accadeva dal 1963 contro la Roma. A partire da novembre, solo Dusan Vlahovic, Ciro Immobile ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il match di Coppa Italia, con conseguente eliminazione, è ormai anin archivio. Gli azzurri sono stati sconfitti per 2-5 dalla Fiorentina che affronterà l’Atalanta ai quarti di finale. Questa sera, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, SportMediaset ha proposto numerose statistiche relative agli azzurri.Fiorentina Di seguito quanto evidenziato: Ilha perso la prima partita stagionale giocata in Coppa Italia per la prima volta da dicembre 2012. In quel caso terminò 1-2 per il Bologna. Da allora i partenopei avevano sempre passato il turno nelle successive otto occasioni. Ilnon subiva cinque reti in una singola partita dal 2008 contro il Milan. In Coppa Italia questo nondal 1963 contro la Roma. A partire da novembre, solo Dusan Vlahovic, Ciro Immobile ...

Advertising

infoitsport : Auriemma: “Napoli disastroso? No. La gara è stata decisa dagli episodi” - tuttonapoli : Auriemma: “Napoli disastroso? No. La gara è stata decisa dagli episodi” - AntoDPrete : #Italia1 comincia bene, presentando #Ayroldi (quello disastroso di Napoli-Verona) non come raccomandato ma come un… - dicofilo : RT @MangaRobby: NAP-SAM allo scandaloso Di Bello. Fra decine di suoi orrori, due rigori solari pro NAP non segnalati in ultimo match a Roma… - MangaRobby : NAP-SAM allo scandaloso Di Bello. Fra decine di suoi orrori, due rigori solari pro NAP non segnalati in ultimo matc… -