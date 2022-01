LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2022 in DIRETTA: Odermatt batte Kilde! 6° Paris, 7° Innerhofer (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI Wengen 13.21 I pettorali di partenza dei prossimi italiani in gara: 31 Riccardo Tonetti, 32 Guglielmo Bosca, 35 Giovanni Franzoni, 38 Emanuele Buzzi, 48 Matteo Marsaglia 13.20 Il canadese Brodie Seger è 14° a 1?38. 13.18 Sfuma la top5 per Dominik Paris. Il canadese James Crawford è 5° a 0.77. Paris ora è 6° a 0.98, Innerhofer 7° a 0.99. 13.17 L’austriaco Stefan Babinsky, in vantaggio di 10 centesimi al primo intermedio, chiude 12° a 1?24. 13.16 Dominik Paris non ottiene una top5 in SuperG dalla quinta piazza in Val Gardena nel 2019. In questa specialità fa tanta fatica da quando è rientrato dopo il grave infortunio. 13.15 La classifica dopo i primi ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDI13.21 I pettorali di partenza dei prossimi italiani in gara: 31 Riccardo Tonetti, 32 Guglielmo Bosca, 35 Giovanni Franzoni, 38 Emanuele Buzzi, 48 Matteo Marsaglia 13.20 Il canadese Brodie Seger è 14° a 1?38. 13.18 Sfuma la top5 per Dominik. Il canadese James Crawford è 5° a 0.77.ora è 6° a 0.98,7° a 0.99. 13.17 L’austriaco Stefan Babinsky, in vantaggio di 10 centesimi al primo intermedio, chiude 12° a 1?24. 13.16 Dominiknon ottiene una top5 indalla quinta piazza in Val Gardena nel 2019. In questa specialità fa tanta fatica da quando è rientrato dopo il grave infortunio. 13.15 La classifica dopo i primi ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Super G #Wengen 2022, sci alpino maschile @_SuperNews_ #FISAlpine - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2022 in DIRETTA: pettorali di partenza, via alle 12.30 - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Zauchensee in DIRETTA: Weidle in testa davanti a Sofia Goggia - RSIsport : Oggi in diretta alla RSI ???????? ?????? Sci: Coppa del Mondo a Wengen 12h30 super G maschile - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova Wengen in DIRETTA: Max Franz in vetta, Paris è terzo, Innerhofer 7° -