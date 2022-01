Le vendite Tesla in Cina continuano a volare (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le vendite Tesla continuano a battere record su record in Cina. I dati di dicembre 2021 sono eloquenti con l’immatricolazione di 70.847 automobili elettriche di fabbricazione cinese. Si tratta del nuovo primato assoluto da quando è stata aperta la Gigafactory di Shanghai nel 2019. Infatti c’è stato un incremento del 200% circa rispetto a dicembre Leggi su periodicodaily (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lea battere record su record in. I dati di dicembre 2021 sono eloquenti con l’immatricolazione di 70.847 automobili elettriche di fabbricazione cinese. Si tratta del nuovo primato assoluto da quando è stata aperta la Gigafactory di Shanghai nel 2019. Infatti c’è stato un incremento del 200% circa rispetto a dicembre

