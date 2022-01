In Campidoglio la camera ardente per David Sassoli: presenti anche Draghi e Mattarella – La diretta video (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ha aperto alle 10.30 di oggi, 13 gennaio, la camera ardente per David Sassoli, il presidente dell’Europarlamento scomparso nella notte tra l’11 e il 12 gennaio. In Campidoglio sono arrivati anche il premier Mario Draghi e il Presidente della Repubbica Sergio Mattarella. La camera ardente sarà aperta al pubblico fino alle 18. Domani 14 gennaio, invece, si terranno i funerali di Stato presso la basilica di Santa Maria degli Angeli. Saranno presenti anche i presidenti della Commissione europea e del Consiglio Europeo, Ursula von der Leyen e Charles Michel. Leggi anche: Offese sui social a David Sassoli: scattano le indagini ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ha aperto alle 10.30 di oggi, 13 gennaio, laper, il presidente dell’Europarlamento scomparso nella notte tra l’11 e il 12 gennaio. Insono arrivatiil premier Marioe il Presidente della Repubbica Sergio. Lasarà aperta al pubblico fino alle 18. Domani 14 gennaio, invece, si terranno i funerali di Stato presso la basilica di Santa Maria degli Angeli. Sarannoi presidenti della Commissione europea e del Consiglio Europeo, Ursula von der Leyen e Charles Michel. Leggi: Offese sui social a: scattano le indagini ...

