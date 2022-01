E-commerce auto - Toyota apre lo store ufficiale su Amazon ma solo in Gran Bretagna

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ad aprire la strada in Italia è la Fiat, che già nel 2016 sigla con il gigante dell'e-un accordo che prevede la possibilità di acquistare su.it la Panda, la 500 e la 500L, con tanto di offerta commerciale dedicata. Due anni dopo, il Fiatsi rinnova e amplia l'offerta con le proposte di noleggio a lungo termine Leasys. La Hyundai parte dagli States. Nel 2018, è la Casa coreana ad aprire il suo.com/Hyundai, uno showroom digitale in cui mettere a confronto prezzi e recensioni, prenotare test drive, controllare le offerte presso i concessionari. Due anni prima aveva inaugurato Prime Now, Drive Now, che consentiva ai clienti di accedere a una prova su strada attraversoPrime Now. A ottobre 2021 il sito è ribattezzato Hyundai's Evolve e diventa una vera e propria ...