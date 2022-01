Dona un rene alla madre della sua fidanzata: “Lei mi ha lasciato e si è sposata con un altro dopo un mese” – VIDEO (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Ho Donato un rene a sua madre, mi ha lasciato e si è sposata il mese dopo“. Così Uziel Martinez ha sintetizzato su TikTok l’assurda vicenda che lo ha visto suo malgrado protagonista. Tutto è iniziato qualche mese fa, quando la madre della sua fidanzata ha iniziato a stare male, necessitando di un trapianto di rene: lui – a suo dire – non ci ha pensato due volte e si è sottoposto agli esami per accertare la possibile compatibilità. Cosa che c’era effettivamente. Ancora una volta, si è reso disponibile e ha fatto un gesto di estremo amore Donando un rene per salvare la vita della madre della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Hoto una sua, mi hae si èil“. Così Uziel Martinez ha sintetizzato su TikTok l’assurda vicenda che lo ha visto suo malgrado protagonista. Tutto è iniziato qualchefa, quando lasuaha iniziato a stare male, necessitando di un trapianto di: lui – a suo dire – non ci ha pensato due volte e si è sottoposto agli esami per accertare la possibile compatibilità. Cosa che c’era effettivamente. Ancora una volta, si è reso disponibile e ha fatto un gesto di estremo amorendo unper salvare la vita...

