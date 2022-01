Cristiano Malgioglio dice no al nuovo programma di Barbara d’Urso: “La ringrazio, ma ho altri impegni” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Cristiano Malgioglio sarebbe dovuto essere uno dei nuovi giudici de La Pupa e il Secchione e Viceversa ma – nonostante il corteggiamento da parte di Mediaset – ha rifiutato. Contattato da TvBlog in merito al rumor uscito, il paroliere ha confermato il contatto ed ha svelato il motivo del suo rifiuto. “Non è così, non parteciperò alla Pupa e il Secchione. Mi avevano contattato ma ho dovuto purtroppo declinare l’invito, perché ho altri progetti futuri incompatibili con la partecipazione a questo programma, che per altro ritengo molto bello e divertente. ringrazio di cuore Mediaset e Barbara per l’invito, ma come ho detto ho altri progetti nel mio futuro professionale. In bocca al lupo a chi lo farà. Il programma, come più volte stato detto (e come ha ... Leggi su biccy (Di giovedì 13 gennaio 2022)sarebbe dovuto essere uno dei nuovi giudici de La Pupa e il Secchione e Viceversa ma – nonostante il corteggiamento da parte di Mediaset – ha rifiutato. Contattato da TvBlog in merito al rumor uscito, il paroliere ha confermato il contatto ed ha svelato il motivo del suo rifiuto. “Non è così, non parteciperò alla Pupa e il Secchione. Mi avevano contattato ma ho dovuto purtroppo declinare l’invito, perché hoprogetti futuri incompatibili con la partecipazione a questo, che per altro ritengo molto bello e divertente.di cuore Mediaset eper l’invito, ma come ho detto hoprogetti nel mio futuro professionale. In bocca al lupo a chi lo farà. Il, come più volte stato detto (e come ha ...

