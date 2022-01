Covid, Gimbe: «Impennata di ricoveri in una settimana: +31%. A fine gennaio tante Regioni in zona arancione» (Di giovedì 13 gennaio 2022) La forte pressione dei nuovi contagi da Coronavirus sulle strutture ospedaliere è il primo dato che balza agli occhi dell’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe. Nel periodo che va dal 5 all’11 gennaio, è cresciuta in modo netto la pressione sugli ospedali, sia nei reparti di area medica che nelle terapie intensive. La pressione ospedaliera è aumentata del 31% per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari di pazienti con sintomi. In termini assoluti si è passati dai 12.912 della settimana precedente ai 17.067. Sul fronte delle terapie intensive l’incremento di ospedalizzazione è ancora più grave: il rapporto parla di un +20,5%. Ciò significa che i malati Covid in questi reparti sono passati da 1.392 della precedente rilevazione a 1.677. Altra percentuale allarmante registrata nell’ultima ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) La forte pressione dei nuovi contagi da Coronavirus sulle strutture ospedaliere è il primo dato che balza agli occhi dell’ultimo monitoraggio della Fondazione. Nel periodo che va dal 5 all’11, è cresciuta in modo netto la pressione sugli ospedali, sia nei reparti di area medica che nelle terapie intensive. La pressione ospedaliera è aumentata del 31% per quanto riguarda inei reparti ordinari di pazienti con sintomi. In termini assoluti si è passati dai 12.912 dellaprecedente ai 17.067. Sul fronte delle terapie intensive l’incremento di ospedalizzazione è ancora più grave: il rapporto parla di un +20,5%. Ciò significa che i malatiin questi reparti sono passati da 1.392 della precedente rilevazione a 1.677. Altra percentuale allarmante registrata nell’ultima ...

Advertising

repubblica : Covid, monitoraggio Gimbe: in una settimana +49% dei casi. Oltre due milioni di over 50 non sono vaccinati - Adnkronos : Aumentano i ricoveri covid in Italia, #Gimbe: a fine mese alcune regioni a rischio #zonarossa. - MediasetTgcom24 : Terminato in Italia l'antibiotico più usato contro il Covid #covid - infoitinterno : Covid: Gimbe, in Sicilia dal 5 all'11 aumento dei nuovi casi - GIMBE : RT @DomaniGiornale: #Covid, @GIMBE: ancora nessuna dose per oltre due milioni di over 50 -