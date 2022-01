Costa Concordia cronaca di un disastro stasera in tv 13 gennaio 2022 su Rai 2

(Di giovedì 13 gennaio 2022)di unè lo speciale in ondain tv giovedì 13su Rai 2 in prima serata nella ricorrenza dei dieci anni dal drammatico naufragio della Nave da Crociera, che costò la vita a 32 persone tra passeggeri ed equipaggio. SCOPRI COSA C’È IN TVdi unè un factual drama che ricostruisce la storia del naufragio dellaavvenuto la notte del 132012 all’Isola del Giglio. Una notte tragica, densa di emozioni, che ha cambiato la vita di chi era a bordo e la storia della navigazione turistica. La ...

