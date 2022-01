Coppa Italia 2021/2022, quarti di finale: tabellone e accoppiamenti (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022, ecco gli accoppiamenti sempre aggiornati del prossimo turno della Coppa nazionale. Man mano che si giocano gli scontri degli ottavi si delineano le sfide dei quarti, che sicuramente saranno tutte estremamente interessanti e ricche di fascino. Ecco dunque di seguito il tabellone completo delle partite che si disputeranno nella settimana del 9 febbraio. quarti DI finale Juventus / Sampdoria vs Sassuolo / Cagliari FIORENTINA vs ATALANTA MILAN vs Lazio / Udinese Roma / Lecce vs Inter / Empoli SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ildeididi, ecco glisempre aggiornati del prossimo turno dellanazionale. Man mano che si giocano gli scontri degli ottavi si delineano le sfide dei, che sicuramente saranno tutte estremamente interessanti e ricche di fascino. Ecco dunque di seguito ilcompleto delle partite che si disputeranno nella settimana del 9 febbraio.DIJuventus / Sampdoria vs Sassuolo / Cagliari FIORENTINA vs ATALANTA MILAN vs Lazio / Udinese Roma / Lecce vs Inter / Empoli SportFace.

acmilan : ??? 'This is an opportunity we must seize' Coach Pioli's thoughts ahead of our Coppa Italia debut against Genoa ???… - acmilan : Our Coppa Italia begins, Rossoneri! ?? Are you ready? ?? Inizia la nostra #CoppaItaliaFrecciarossa ?? Siete pronti? ??… - thetrueshade : Ricordo una Supercoppa quando ero piccolo, avevamo vinto sia Scudo che Coppa Italia quindi giocavamo col Vicenza fi… - MundoNapoli : Coppa Italia: il Milan si qualifica per i quarti - LaStampa : Milan ai quarti di Coppa Italia: piegato 3-1 il Genoa ai supplementari -