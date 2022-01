Copasir | “Aumento costo energia è problema di sicurezza nazionale Necessaria autonomia”

Leggi su fmag

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il– Comitato parlamentare per ladella Repubblica – ha relazionato sullaenergetica nella fase di transizione ecologica, aprendo ad una riflessione importante anche sull’emergenza energetica. “L’Italia deve realizzare un pianodicon la più ampia condivisione, in modo che possa restare valido ed indirizzare le scelte strategiche che il Paese dovrà compiere in questo settore nel lungo periodo. Esso dovrà mirare al perseguimento di una adeguatatecnologica e produttiva del Paese nel settore energetico, rafforzando le filiere nazionali di industria e ricerca, in collaborazione con i partner europei ed occidentali, in considerazione della collocazione geopolitica dell’Italia”. dalla relazione ...