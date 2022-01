Contrabbando sigarette Grecia-Bari, arrestato finanziere (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBari – Il finanziere Azzarello – secondo l’accusa – era incaricato di reclutare e corrompere altri colleghi e di monitorare l’arrivo del carico di Contrabbando garantendo l’elusione dei controlli. I finanzieri hanno sequestrato anche 56.700 euro, un autoarticolato usato per il trasporto di 684 casse (6.840 chili) di sigarette di Contrabbando di marca Winston Blue e un’auto. In carcere sono finiti anche Antonio Attolico, 69enne barese, ritenuto il promotore dell’organizzazione criminale, e il 65enne campano Vintantonio Rago. Agli arresti domiciliari Felice Antonio Corcione, 54enne di Napoli, Luigi Rocco, 52enne di Napoli e Georgios Diamatis, 61enne greco. La misura dell’obbligo di dimora a Bari con divieto di espatrio è stata notificata a Ilir Hoxha, 48enne ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– IlAzzarello – secondo l’accusa – era incaricato di reclutare e corrompere altri colleghi e di monitorare l’arrivo del carico digarantendo l’elusione dei controlli. I finanzieri hanno sequestrato anche 56.700 euro, un autoarticolato usato per il trasporto di 684 casse (6.840 chili) dididi marca Winston Blue e un’auto. In carcere sono finiti anche Antonio Attolico, 69enne barese, ritenuto il promotore dell’organizzazione criminale, e il 65enne campano Vintantonio Rago. Agli arresti domiciliari Felice Antonio Corcione, 54enne di Napoli, Luigi Rocco, 52enne di Napoli e Georgios Diamatis, 61enne greco. La misura dell’obbligo di dimora acon divieto di espatrio è stata notificata a Ilir Hoxha, 48enne ...

Advertising

Trmtv : Puglia, Contrabbando di sigarette e corruzione: la GdF esegue sette misure cautelari - Telebari : Bari, traffico di sigarette di contrabbando al porto: in manette anche un finanziere corrotto - #Bari #Notizie -… - anteprima24 : ** #Contrabbando sigarette #Grecia-Bari, arrestato #Finanziere ** - InFoDifesa : #Contrabbando di sigarette, a #Bari arrestato #Finanziere: pagato per non controllare i camion nel porto -… - BariLive : Contrabbando di sigarette, sei arresti. In manette anche finanziere in servizio nel porto di Bari -