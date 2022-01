Conte non si fida di M5s: sul Colle non scopre le carte (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lo anticipa nel primo pomeriggio un contiano di ferro: “Ma figurati se scopre le carte stasera. L’assemblea è un colabrodo, come può fidarsi?”. Un colabrodo di notizie, intende, e infatti intorno alle 18.30 iniziano a piovere i flash di agenzia su quel che sta dicendo davanti ai parlamentari. Giuseppe Conte tiene ancora le carte coperte davanti ai suoi. Si limita al minimo sindacabile del “la candidatura di Berlusconi è irricevibile”, allarga un minimo il campo d’azione spiegando che “abbiamo instaurato un dialogo con il centrodestra, in particolare con Salvini”, perché l’obiettivo è quello di “procedere alla elezione del Capo di Stato con una larga intesa aperta quantomeno alle forze che sostengono l’attuale governo”. A ridosso dell’assemblea le chat dei parlamentari impazziscono. Viaggia alla ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lo anticipa nel primo pomeriggio un contiano di ferro: “Ma figurati selestasera. L’assemblea è un colabrodo, come puòrsi?”. Un colabrodo di notizie, intende, e infatti intorno alle 18.30 iniziano a piovere i flash di agenzia su quel che sta dicendo davanti ai parlamentari. Giuseppetiene ancora lecoperte davanti ai suoi. Si limita al minimo sindacabile del “la candidatura di Berlusconi è irricevibile”, allarga un minimo il campo d’azione spiegando che “abbiamo instaurato un dialogo con il centrodestra, in particolare con Salvini”, perché l’obiettivo è quello di “procedere alla elezione del Capo di Stato con una larga intesa aperta quantomeno alle forze che sostengono l’attuale governo”. A ridosso dell’assemblea le chat dei parlamentari impazziscono. Viaggia alla ...

