Cambiare i dati per non finire in arancione. Le regioni ci provano, Speranza dice no (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le regioni sono in pressing sul Governo per alleggerire ulteriormente le regole per i vaccinati contro il Covid e per evitare di finire in arancione-rosso. Il Comitato tecnico scientifico, almeno per il momento, sembra non volersi sbilanciare. Mentre dalle parti del Ministero della Salute la posizione sembra propendere decisamente verso il “no”. Ma quali sono le richieste avanzate dalle regioni? Innanzitutto quella di mantenere i sette giorni di isolamento per i positivi, eliminando però la necessità di un tampone finale per coloro che sono rimasti asintomatici per l’intero periodo. Un modo per ridurre quella corsa al tampone che ha creato non pochi problemi nelle ultime settimane, con code lunghe anche ore davanti a farmacie e centri per i test. Del resto, ricordiamo, le norme su quarantena e isolamento erano già ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lesono in pressing sul Governo per alleggerire ulteriormente le regole per i vaccinati contro il Covid e per evitare diin-rosso. Il Comitato tecnico scientifico, almeno per il momento, sembra non volersi sbilanciare. Mentre dalle parti del Ministero della Salute la posizione sembra propendere decisamente verso il “no”. Ma quali sono le richieste avanzate dalle? Innanzitutto quella di mantenere i sette giorni di isolamento per i positivi, eliminando però la necessità di un tampone finale per coloro che sono rimasti asintomatici per l’intero periodo. Un modo per ridurre quella corsa al tampone che ha creato non pochi problemi nelle ultime settimane, con code lunghe anche ore davanti a farmacie e centri per i test. Del resto, ricordiamo, le norme su quarantena e isolamento erano già ...

