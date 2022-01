Bill Gates torna a parlarci della pandemia | ecco le sue previsioni con la variante Omicron

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Con una serie di tweet con la ricercatrice dell’Università di Edinburgo Devi Sridhar, il patron di Microsoft espone le sue opinioni sui vaccini, sul coronavirus, sulle sue origini e sui possibili sviluppi, alla luce delle caratteristicheè da anni impegnato nel discorso pubblico sulla salute e nei finanziamenti a media ed organizzazioni con scopi sanitari – ComputerMagazine.itUna serie di tweet in risposta alla professoressa Devi Sridhar dell’Università di Edinburgo sono stati l’occasione, per il magnate americano, per esporre la propria visione a tutto campo sul Covid, sulle sue prospettive future, sui vaccini e sulle dibattute origini del virus SARS-Cov-2., pur non essendo un ...

DianaS36 : RT @TeddeValerio: L' ESPERIMENTO DEVE FINIRE .Bill Gates, lo specialista capo delle malattie infettive degli Stati Uniti, Fauci e Big Pharm… - Casaquii : Va bene festeggiare il successo ... Ma è più importante imparare le lezioni del fallimento.' - Bill Gates - LibertaNicola : @65_virna BILL GATES PAGA E DICE. BASSETTI È SOLO UN AMPLIFICATORE. SOLO BILL HA IL DONO DELLA PROFEZIA - PersempreNadia : @mrmnft @ebernardello @mani72012 Beh guarda su questo mi dissocerei. Bill Gates è un omuncolo. - _Acqua_Cheta : @Frenki_Ra @Agenzia_Ansa Ma questo è griffato Bill Gates Foundation, vuoi mettere? -

Un altro articolo della stessa rivista, dal titolo I marchio della bestia , sostiene cheha depositato un brevetto malefico per impiantare a tutti un microchip nascosto nei vaccini. La ...La variante Omicron del Covid si sta espandendo in tutto il mondo a un ritmo da record, ma c'è qualcuno che vede speranza all'orizzonte come. E non un qualcuno qualsiasi perché parliamo di, il fondatore di Microsoft , uno degli uomini più ricchi del mondo che oggi è un famoso filantropo e investe insieme alla ...Ormai anche il più accanito pro vax, il filantropo miliardario Bill Gates, sta facendo marcia indietro rispetto alle più nere previsioni e in una fresca intervista con una ricercatrice statunitense è ...Bill Gates si è detto convinto che Omicron è il primo passo verso la fine della pandemia, ma serviranno ancora i vaccini.