Australian Open 2022 | Lorenzo Musetti e la chance di guadagnare posizioni Le proiezioni di classifica

Advertising

FiorinoLuca : Marton #Fucsovics si scaglia contro Novak #Djokovic ??? 'Ci era stato comunicato che per giocare gli Australian Ope… - Agenzia_Ansa : Djokovic gioca al primo turno degli Australian Open nonostante incertezze sul visto #ANSA - Eurosport_IT : Bomba dalla Germania: deduzioni e prove digitali di un team di esperti, ed ecco forti sospetti sulla data del test… - Corriere : Djokovic entra nel tabellone degli Open, ma il governo potrebbe espellerlo venerdì - infoitsport : Novak Djokovic entra nel tabellone degli Australian Open, ma il governo potrebbe espellerlo venerdì -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Sky Sport

... Federer e Nadal ora sono a 20 come Nole), non molla niente: si è allenato ancora sulla Rod Laver Arena e il suo nome è per il momento presente nel tabellone dell', che alla fine è ...In caso di match contro il tedesco, per Sonego ci sarebbe dunque la possibilità di prendersi una bella rivincita dopo la sconfitta al primo turno degli Us2021 (lì vinse Otte dopo quattro set ...Nel tabellone del torneo femminile c'è anche un'altra azzurra, Jasmine Paolini (numero 52 del ranking), che al primo turno se la vedrà con la romena Elena-Gabriela Ruse (n.82)… Leggi ...Il tennista Djokovic si presenta in Australia per partecipare agli Australian Open ma viene bloccato in aeroporto perché non vaccinato. Nel frattempo, con il suo comportamento, è diventato la nuova ...