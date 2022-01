anteprima24 : ** Al Teatro Augusteo, Gianfranco Gallo in 'Un vizietto napoletano' ** - napolicittametr : Metronapoli - Teatro Augusteo: Gianfranco Gallo in “Un vizietto napoletano”, dal 21 al 30 gennaio… - TeatroAugusteo : ATTENZIONE ?? Purtroppo, a causa dell’aumento di casi covid e della positività di parte dello staff artistico, siam… - TeatroAugusteo : Al Teatro Augusteo, giovedì 3 marzo 2022, lasciati trasportare dalle note del Maestro Giovanni Allevi con “Estasi”.… - NapoliDaVivere : Edoardo Bennato al Teatro Augusteo di Napoli con Peter Pan Rock ’n’ Roll tour -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Augusteo

Il Mattino

: Carlo Buccirosso e Biagio Izzo in scena con 'Due vedovi allegri' Promette scintille il duo composto da Carlo Buccirosso e Biagio Izzo nella commedia 'Due vedovi allegri' , in scena ...L'ho appurato dopo aver compiuto un giro a vuoto sotto i portici del, in piazza Amendola, dove la sezione anagrafica periferica è ancora chiusa - dal lontano 16 dicembre scorso - per "...Gianfranco Gallo è protagonista al Teatro Augusteo di Napoli dello spettacolo “Un vizietto napoletano”, con Gianni Parisi, Gianluca Di Gennaro, e con la partecipazione di ...Gianfranco Gallo è protagonista al Teatro Augusteo di Napoli, la sala di Piazzetta Duca D'Aosta 263, dello spettacolo “Un vizietto napoletano”, con Gianni Parisi, Gianluca Di Gennaro, e con la parteci ...