Zerbin, l’agente: “Grandi qualità, può restare al Napoli” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Alessio Zerbin è un attaccante del Napoli in prestito al Frosinone, il giocatore si sta mettendo in mostra in Serie B. Il Napoli potrebbe decidere di puntare su di lui per il futuro, anche perché fino ad ora Zerbin sta facendo ottime cose con il Frosinone. Fino ad ora Zerbin ha giocato 12 partite condite da 4 gol e 2 assist. Diventa sempre più importante nella squadra ciociara ed a 22 anni sogna il grande salto verso la Serie A, magari con il Napoli. La società partenopea lo prese dal Gozzano e da allora Zerbin ha fatto molta strada, con il Frosinone sta arrivando la consacrazione mettendo a segno anche dei gol molto belli. Zerbin, parla Valcareggi Furio Valcareggi ai microfoni di Radio Marte dice: “Il Napoli ha in mano il contratto ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Alessioè un attaccante delin prestito al Frosinone, il giocatore si sta mettendo in mostra in Serie B. Ilpotrebbe decidere di puntare su di lui per il futuro, anche perché fino ad orasta facendo ottime cose con il Frosinone. Fino ad oraha giocato 12 partite condite da 4 gol e 2 assist. Diventa sempre più importante nella squadra ciociara ed a 22 anni sogna il grande salto verso la Serie A, magari con il. La società partenopea lo prese dal Gozzano e da alloraha fatto molta strada, con il Frosinone sta arrivando la consacrazione mettendo a segno anche dei gol molto belli., parla Valcareggi Furio Valcareggi ai microfoni di Radio Marte dice: “Ilha in mano il contratto ...

