VIDEO Inter-Juventus, Arianna canta l’inno in Supercoppa: l’ironia sui social… (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La reazione dei social all'inno di Mameli cantato da Arianna in occasione della finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus Leggi su mediagol (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La reazione dei social all'inno di Mamelito dain occasione della finale diitaliana tra

Advertising

Inter : ?? | #TheSoundOfInter Facciamoci sentire per la finale! ??????? #SupercoppaFrecciarossa - FDimarco : Domani, insieme! ???? @Inter #SupercoppaFrecciarossa - Inter : ?? | SU IL VOLUME Suoni che non ci stanchiamo mai di sentire ?? #SupercoppaFrecciarossa - Antonio_Direnzo : RT @SkySport: ?? L'ARRIVO DELL'INTER A SAN SIRO ??? In vista della finale di Supercoppa contro la Juve ? ?? Al termine della partita, a Calcio… - BobBlackMamba : RT @Amookeena: 'Ci sono tutti i nomi dei giocatori dell'Inter, il mio no perché gli sto facendo causa' (Bobo Vieri) Hanno scelto proprio… -