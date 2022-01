Tragico incidente stradale: campione olimpico muore tornando a casa dall’allenamento (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un drammatico incidente stradale a College Station (Usa) è costato la vita al giovane velocista di Trinidad e Tobago Deon Lendore. Il giovane atleta di 29 anni Deon Lendore ha perso la vita in un incidente stradale. È accaduto lunedì a College Station, cittadina del Texas, negli Stati Uniti. Il 29enne stava rientrando a casa L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un drammaticoa College Station (Usa) è costato la vita al giovane velocista di Trinidad e Tobago Deon Lendore. Il giovane atleta di 29 anni Deon Lendore ha perso la vita in un. È accaduto lunedì a College Station, cittadina del Texas, negli Stati Uniti. Il 29enne stava rientrando aL'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

positanonews : #Copertina #Cronaca #Viabilità Tragico incidente in autostrada tra Scafati e Angri: una persona ha perso la vita - infoitinterno : Tragico incidente, quattro giovani vite spezzate in acqua: tra loro anche un volontario lodigiano - infoitinterno : Quattro ragazzi hanno perso la vita finendo nel fiume in un tragico incidente automobilistico - abmreport : Amendolara, tragico incidente stradale: muore una donna - moliseweb : Tragico incidente durante battuta di caccia, uomo precipita in un dirupo: inutili i soccorsi… -