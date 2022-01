Advertising

TV7Benevento : Sci: CdM, Franz il più veloce nella seconda prova della discesa di Wengen e Paris 3°... - GiovanniMario12 : RT @RaiSport: ? #SciAlpino #Shiffrin trionfa sulla #Planai, #Vlhova seconda Terza la tedesca #Duerr, l'#azzurra #Gulli 23ª ?? - stegrandelis69 : RT @RaiSport: ? #SciAlpino #Shiffrin trionfa sulla #Planai, #Vlhova seconda Terza la tedesca #Duerr, l'#azzurra #Gulli 23ª ?? - De_Sand88 : RT @RaiSport: ? #SciAlpino #Shiffrin trionfa sulla #Planai, #Vlhova seconda Terza la tedesca #Duerr, l'#azzurra #Gulli 23ª ?? - RaiSport : ? #SciAlpino #Shiffrin trionfa sulla #Planai, #Vlhova seconda Terza la tedesca #Duerr, l'#azzurra #Gulli 23ª ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci CdM

alpino Torna al successo " 73 in totale, 47 nel solo Slalom, 116 podi " Mikaela Shiffrin (1'32"66), che nella seconda manche recupera quattro posizioni e scavalca la slovacca Petra Vlhova (1'...... COME VEDERE LA GARA La diretta tv dello slalom di Schladming , come sempre per quanto riguarda le gare di Coppa del Mondo dialpino, sarà un appuntamento in chiaro per tutti con due possibilità: ...Wengen, 12 gen. - (Adnkronos) - L'austriaco Max Franz fa registrare il miglior tempo nella seconda e ultima prova cronometrata della discesa del ...L'austriaco Max Franz ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda e ultima prova cronometrata della discesa del Lauberhorn, a Wengen, precedendo il norvegese Aleksander Aamodt Kilde e l'azzurro Do ...