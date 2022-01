Pioli: «Giocano i migliori. Domani i potrebbe essere l’occasione per Daniel Maldini» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’allenatore del Milan Stefano Pioli, ha parlato Sportmediaset prima dell’ottavo di finale di Coppa Italia che i rossoneri giocheranno Domani, fischio d’inizio alle ore 21 (diretta Canale 5), contro il Genoa. “La Coppa Italia è un’opportunità vogliamo battere il Genoa. Dispiace per Ibra (squalificato) ma ci sarà Giroud. In campo scenderà la formazione migliore. Il primo obiettivo è vincere Domani. Il Genoa sta vivendo un momento delicato, quindi mi aspetto una squadra molto determinata. Dovremo essere pronti e preparati per fare una grande partita”. Su Giroud “Sarà titolare, sì. Ibra non ci sarà, è un peccato perché ci viene a mancare un ricambio importante durante la partita. Giroud sta bene, è vicino alla sua condizione ottimale. Sarà lui a guidare il nostro attacco Domani”. Su ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’allenatore del Milan Stefano, ha parlato Sportmediaset prima dell’ottavo di finale di Coppa Italia che i rossoneri giocheranno, fischio d’inizio alle ore 21 (diretta Canale 5), contro il Genoa. “La Coppa Italia è un’opportunità vogliamo battere il Genoa. Dispiace per Ibra (squalificato) ma ci sarà Giroud. In campo scenderà la formazione migliore. Il primo obiettivo è vincere. Il Genoa sta vivendo un momento delicato, quindi mi aspetto una squadra molto determinata. Dovremopronti e preparati per fare una grande partita”. Su Giroud “Sarà titolare, sì. Ibra non ci sarà, è un peccato perché ci viene a mancare un ricambio importante durante la partita. Giroud sta bene, è vicino alla sua condizione ottimale. Sarà lui a guidare il nostro attacco”. Su ...

