Omicron 2, cosa sappiamo della sotto-variante che sta prendendo piede in Danimarca e in Asia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Fin dal dicembre scorso si è cominciato a parlare di una sotto-variante Omicron BA.2 che comincia a essere definita sui media Omicron 2, ovvero una versione di Omicron (lignaggio BA.1), similmente a quanto era già successo con le sotto-varianti Delta plus (lignaggi AY.1 e AY.4.2). Parliamo anche in questo caso di due lignaggi (BA.2 e BA.3). Su BA.3 abbiamo pochi casi e non sembra avere un rilievo significativo al momento. I britannici l’hanno battezzata impropriamente stealth variant. BA.2, date le 38 mutazioni condivise con BA.1, era indistinguibile coi test PCR usati per avere un quadro rapido della diffusione di Omicron nel mondo. Secondo il The Times of India nella città di Calcutta l’80% dei casi riguarda proprio questa ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Fin dal dicembre scorso si è cominciato a parlare di unaBA.2 che comincia a essere definita sui media2, ovvero una versione di(lignaggio BA.1), similmente a quanto era già successo con le-varianti Delta plus (lignaggi AY.1 e AY.4.2). Parliamo anche in questo caso di due lignaggi (BA.2 e BA.3). Su BA.3 abbiamo pochi casi e non sembra avere un rilievo significativo al momento. I britannici l’hanno battezzata impropriamente stealth variant. BA.2, date le 38 mutazioni condivise con BA.1, era indistinguibile coi test PCR usati per avere un quadro rapidodiffusione dinel mondo. Secondo il The Times of India nella città di Calcutta l’80% dei casi riguarda proprio questa ...

