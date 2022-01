Mertens vuole Napoli: accetterebbe qualsiasi cifra, De Laurentiis ha preso una decisione (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dries Mertens vuole restare al Napoli, l’attaccante belga è in scadenza di contratto a giugno del 2022: ha offerta da MLS e Qatar. Il Mattino nell’edizione odierna fa un focus su Mertens ed il suo futuro al Napoli. La voglia di restare si scontra con quella della società di tagliare gli ingaggi. De Laurentiis ha aumentato gli stipendi del Cda, ma ha deciso tagli netti agli stipendi. Secondo quanto riferisce il quotidiano partenopeo Mertens è prossimo a lasciare Napoli, la società non gli rinnoverà il contratto in scadenza a fine stagione.”Dries è Ciro e fino all’ultimo secondo bacerà ogni volta che pul la maglia del Napoli. Se avesse potuto, il Napoli si sarebbe liberato del suo simbolo anche un anno fa. Ma alla fine ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Driesrestare al, l’attaccante belga è in scadenza di contratto a giugno del 2022: ha offerta da MLS e Qatar. Il Mattino nell’edizione odierna fa un focus sued il suo futuro al. La voglia di restare si scontra con quella della società di tagliare gli ingaggi. Deha aumentato gli stipendi del Cda, ma ha deciso tagli netti agli stipendi. Secondo quanto riferisce il quotidiano partenopeoè prossimo a lasciare, la società non gli rinnoverà il contratto in scadenza a fine stagione.”Dries è Ciro e fino all’ultimo secondo bacerà ogni volta che pul la maglia del. Se avesse potuto, ilsi sarebbe liberato del suo simbolo anche un anno fa. Ma alla fine ...

