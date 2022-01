Massimo Cacciari annuncia di aver fatto la terza dose e scatena il web che si divide (con ironia) a favore e contro il filosofo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Più volte ne abbiamo riportato affermazioni e denunce, rispetto ad un obbligo – riferito al green pass – che viola i diritti costituzionali. Ospitato in molti programmi televisivi ha sempre puntualmente ‘cazziato’ il governo, per la ‘pessima’ gestione della pandemia. Eppure stavolta ha sorpreso tutti Massimo Cacciari, che ieri ha annunciato di aver fatto la terza dose. Anzi, il noto filosofo veneziano, ha anche lanciato una sorta di appello a “chi può” di vaccinarsi perché, ha rimarcato, “queste sono le leggi e finché non si ha la forza di cambiarle, bisogna rispettarle”. Cacciari annuncia di aver fatto la terza dose, spaccando di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) Più volte ne abbiamo riportato affermazioni e denunce, rispetto ad un obbligo – riferito al green pass – che viola i diritti costituzionali. Ospitato in molti programmi televisivi ha sempre puntualmente ‘cazziato’ il governo, per la ‘pessima’ gestione della pandemia. Eppure stavolta ha sorpreso tutti, che ieri hato dila. Anzi, il notoveneziano, ha anche lanciato una sorta di appello a “chi può” di vaccinarsi perché, ha rimarcato, “queste sono le leggi e finché non si ha la forza di cambiarle, bisogna rispettarle”.dila, spaccando di ...

