Lorenzo Jovanotti è al settimo cielo | la notizia è di poco fa – il VIDEO è già virale

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Jovanotti

Ilinformatico degli anni Novanta, pacato, serioso, occhi scuri profondi, un po' ... famosissima negli anni '80 - '90, è vivo il ricordo di un esordientea presentare il suo primo ...Dopo essere risultato positivo durante le feste di Natale,è risultato negativo ed ecco come ha festeggiato insieme alla figlia. Una gioia infinita perche, finalmente, è uscito dalla quarantena dopo essere risultato positivo al Covid - 19 durante le feste natalizie. Il cantante ha festeggiato in famiglia, pubblicando però anche un ...Jovanotti è negativo, ecco su Instagram i festeggiamenti con la figlia Terry, che gli ha portato un bel regalo.Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti condivide con il followers la gioia di essere negativo al Covid e di poter riabbracciare la figlia. In un video pubblicato su Instagram il cantante scarta i regali ...